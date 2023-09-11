Зеленский заявил о невозможности хэппи-энда в контрнаступлении ВСУ

«Во-первых, это не фильм, он не длится полтора часа. Это контрнаступление, это не кино с хеппи-эндом, у нас не будет хеппи-энда. Мы потеряли много людей. У нас не будет хеппи-энда, мы должны это признать», — сказал украинский лидер.