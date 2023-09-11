В ЕС оценили уровень коррупции на Украине

В Европейском Союзе (ЕС) Украину оценили как «очень коррумпированную страну», что осложняет ее возможное вступление в объединение. Об этом сообщает газета Politico .

«Мы хотим дать положительный сигнал Украине, но такие вещи, как это предложение дать больше полномочий украинским разведывательным службам по борьбе с коррупцией, могут послать неправильный сигнал», — отмечает газета.

Методы борьбы с коррупцией, проводимые президентом Украины Владимиром Зеленским , видятся европейским чиновникам слишком рискованными. Подобные действия могут негативно сказаться на состоянии украинских политических институтов, пробуксовка с реформированиями которых осложняет будущее возможное вступление в ЕС.

Ранее на Украине заявили о готовности вступить в ЕС в ближайшие два года. Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отметила, что ход военных действий в стране будет определять политические рамки решения о предоставлении Киеву членства в объединении. По ее мнению, когда вооруженный конфликт завершится, власти смогут сделать «в десять раз больше», чем сейчас, чтобы решение о вступлении было принято скорее.