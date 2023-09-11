Иран направил Франции ноту протеста в связи с нападением на посольство в Париже

МИД Ирана направил своим коллегам во Франции ноту протеста в связи с нападением на диппредставительство исламской республики в Париже. Об этом сообщил официальный представитель МИД республики Насер Канани Чафи.

"Мы решительно осуждаем эту акцию. Нападение на дипломатическое учреждение является попыткой помешать работе консульского отдела посольства и посягательством на права граждан, обращающихся в диппредставительство для получения консульских услуг, - приводит его слова агентство Fars. - Мы выразили свой протест в официальной ноте, которую направили французским властям".

"За несколько дней до этого нападения мы предупреждали французское правительство, что кто-то может атаковать наши дипломатические учреждения, и попросили власти Франции и ряда других европейских стран усилить охрану иранских посольств", - указал представитель иранского МИД.

Канани Чафи также подчеркнул, что, согласно Венской конвенции, правительство Франции несет полную ответственность за сохранность посольства и иных дипломатических объектов Ирана на своей территории.