В МИД Китая заявили, что декларация стран G20 отражает их взаимопонимание

Декларация стран «Большой двадцатки» (G20) по итогам саммита в Нью-Дели свидетельствует о консенсусе участников объединения по целому ряду вопросов, включая украинский кризис. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин на брифинге для журналистов, передает ТАСС.

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Как отметила Мао Нин, декларация была опубликована после того, как стороны пришли к единому мнению.

«Она отражает взаимопонимание, которое было достигнуто между всеми государствами-участниками», — сказала китайский дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать «нехватку прямой критики России» в документе.

Она также подчеркнула, что по украинской проблеме Пекин занимает «неизменную и четко обозначенную позицию», а саммит в Индии был нацелен на решение экономических вопросов.

При решении проблемы Украины необходимо избегать идеологических установок времен холодной войны, указала представитель МИД и добавила, что Китай продолжит прилагать усилия для продвижения переговоров и содействовать урегулированию кризиса на Украине.