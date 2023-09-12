В Германии пожаловались на сильную нагрузку на здравоохранение из-за беженцев

«Мне рассказали, в частности, друзья, что не могут получить из-за украинцев социальное жилье, как те закупаются на широкую ногу в магазинах, пьянствуют в доме, где проживают. А некоторые, курсируя между Германией и Украиной, приезжают в ФРГ за щедрыми пособиями, а затем уезжают на Украину до следующей выдачи денег, то есть попросту обманывают немецкое государство», — рассказал источник.