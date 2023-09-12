В Германии пожаловались на сильную нагрузку на здравоохранение из-за беженцев

Журналисты Tsargrad.tv, сославшись на собственный источник, побывавший в Германии, рассказали, что больше всего не устраивает немцев в украинских беженцах. Выяснилось, что 80% выходцев с Украины не работают, получая пособия от государства. Кроме того, по словам собеседника телеканала, они создают сильную нагрузку на систему здравоохранения.
«Мне рассказали, в частности, друзья, что не могут получить из-за украинцев социальное жилье, как те закупаются на широкую ногу в магазинах, пьянствуют в доме, где проживают. А некоторые, курсируя между Германией и Украиной, приезжают в ФРГ за щедрыми пособиями, а затем уезжают на Украину до следующей выдачи денег, то есть попросту обманывают немецкое государство», — рассказал источник.
При этом, по его словам, есть и те украинцы, кто имеет хорошее советское образование и хотели бы работать, однако не могут устроиться из-за забюрократизированной немецкой системы.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что сокращение помощи Украине со стороны западных стран может вызывать непредсказуемую реакцию миллионов беженцев в Европе.