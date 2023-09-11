Байден заявил о "новом этапе" в отношениях США и Вьетнама

Президент США Джо Байден уверен, что в американо-вьетнамских отношениях наступил "новый этап". Слова американского лидера передал пресс-пул Белого дома.

Байден, по данным журналистов, вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном посетил в Ханое круглый стол, в котором участвовали представители крупного бизнеса и руководители технологических компаний. Именно там американский президент и заявил о "новом этапе" в отношениях Вьетнама и США, причем акцент он сделал на инвестициях и инновациях. В качестве примера он привел усилия по укреплению цепочек поставок и инвестиции в сферу полупроводников.

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"Мое сегодняшнее послание очень простое. Давайте продолжать в этом духе. <...>. Нам нужно помогать развивать наше сотрудничество, нужно продолжать партнерские отношения", - указал президент.

По его словам, "это только начало", поскольку речь идет о создании "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона для всех". Госсекретарь США в свою очередь отметил, что обе стороны с энтузиазмом относятся к вопросу об инвестициях в экономику Вьетнама.

"Это дорога с двусторонним движением", - указал Блинкен, заявив о "неограниченном потенциале" отношений.

Так же присутствовавший на встрече премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь подчеркнул важность сотрудничества и сказал, что "предел ему - небо".

"Мы искренне хотим получить сильную политическую поддержку со стороны правительства США и в том числе от вас, господин президент, как от человека, питающего большую любовь к Вьетнаму", - добавил премьер.

Отношения США и Вьетнама

10 сентября по итогам переговоров в Ханое Байдена и генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга было объявлено о договоренности вывести двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.