Финляндия ужесточит правила выдачи ВНЖ иностранным студентам

"Меры, включенные в новую правительственную программу, подразумевают, что сперва необходимо выяснить, является ли нынешнее законодательство достаточным, после чего могут быть представлены предложения по развитию и усовершенствованию как законодательства, так и процедур, которые выполняют чиновники", - ответила глава финского МВД на вопрос Yle о том, как конкретно пункты правительственной программы будут воплощаться в жизнь.