СМИ: глава МИД Германии прибыла в Киев с необъявленным визитом

Как отмечает издание, о приезде министра ранее не сообщалось «по соображениям безопасности». По прибытии Бербок заявила, что Германия поддержит Украину на пути к вступлению в Евросоюз , однако для этого стране необходимо провести реформы.

Напомним, что ранее с официальным визитом Киев посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Во время своей поездки он объявил о новом пакете помощи Украине на общую сумму свыше 1 млрд рублей, из которых 665,5 млн долларов выделены на военную и гражданскую помощь. Кроме того, во время пресс-конференции Блинкен заявил, что Вашингтон видит прогресс в контрнаступлении Вооруженных сил Украины.