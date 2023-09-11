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СМИ: глава МИД Германии Бербок прибыла с визитом в Киев

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в понедельник, 11 сентября, прибыла с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

СМИ: глава МИД Германии прибыла в Киев с необъявленным визитом
© globallookpress.com

Как отмечает издание, о приезде министра ранее не сообщалось «по соображениям безопасности». По прибытии Бербок заявила, что Германия поддержит Украину на пути к вступлению в Евросоюз, однако для этого стране необходимо провести реформы.

Напомним, что ранее с официальным визитом Киев посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Во время своей поездки он объявил о новом пакете помощи Украине на общую сумму свыше 1 млрд рублей, из которых 665,5 млн долларов выделены на военную и гражданскую помощь. Кроме того, во время пресс-конференции Блинкен заявил, что Вашингтон видит прогресс в контрнаступлении Вооруженных сил Украины.

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