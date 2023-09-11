Стало известно о взрывах в Кривом Роге

В украинском городе Кривой Рог произошли взрывы. Об этом пишет издание Klymenko Time в своем Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Кривом Роге », — сказано в публикации.

Мэр города Александр Вилкул в Telegram подтвердил информацию о взрывах и попросил жителей ничего не снимать на видео и не выкладывать в интернет.