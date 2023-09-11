В Японии завершили сброс первой партии очищенной воды с «Фукусимы»

Компания-оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии Tokyo Electric Power (TEPCO) завершила сброс первой партии очищенной воды с атомной станции в океан. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По информации агентства, объем первой партии составил порядка 7,8 тыс. тонн. Ожидается, что к концу сентября специалисты TEPCO приступят к сливу второй партии такого же объема. До этого они проведут осмотр оборудования, расположенного на станции.

Всего в резервуарах АЭС скопилось более 1,25 млн тонн воды, которую использовали для охлаждения поврежденного в марте 2011 года в результате цунами реактора станции. Поскольку емкость резервуаров приближается к пределу, их планируется периодически опустошать. Ожидается, что эта практика будет применяться еще 30 лет.