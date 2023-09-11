Еврокомиссия поможет Сербии «эффективно вести переговоры» о вступлении в ЕС

«Я думаю, эти средства будут направлены на то, чтобы разъяснить властям Сербии, что их вступление в ЕС зависит от нескольких пунктов: создания так называемых независимых СМИ, противодействие дезинформации, а значит, продвижение европейского нарратива. Это касается и реформы судебной власти — тоже в сторону законодательства и различных прозападных инициатив. Конечно, два ключевых вопроса в целом, которыми Сербию сдерживают: ввести санкции против России и полностью поддержать курс ЕС в отношении Москвы», — подчеркнула эксперт.