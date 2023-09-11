Швеция оказалась в непростой ситуации из-за Украины

Швеция оказалась в наихудшей ситуации из-за поддержки украинских властей, сообщил swebbTV политический обозреватель Магнус Стенлунд.

По его словам, Стокгольм отличается от большинства стран Запада тем, что отправляет Киеву свое самое современное оружие. При этом остальные ограничились отправкой такого вооружения, которое предстоит заменить или модернизировать.

«Это касается и истребителей F-16. А самолеты Gripen — лучшее, что у нас есть», — сообщает автор статьи.

Как считает журналист, власти Швеции не дают своим гражданам возможности решать судьбу членства в Североатлантическом альянсе и не придерживаются какой-либо стратегии. Однако Стокгольм ведет себя так, будто бы уже стал частью НАТО.

«Сейчас мы действуем таким образом, что увеличивается риск серьезного втягивания Швеции в этот конфликт», - указал Стенлунд.

По его словам, последствия практически неизбежны.