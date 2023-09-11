Король Британии Карл III поздравили Ким Чен Ына с Днем образования КНДР

Король Великобритании Карл III и президент Алжира Абдельмаджид Теббун отправили поздравления лидеру КНДР Ким Чен Ыну в честь Дня образования его страны. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Карл III направил свои поздравления 9 сентября, выразив народу КНДР пожелания "светлого будущего".

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Президент Алжира пожелал Ким Чен Ыну здоровья, а "дружественному народу КНДР" - процветания и прогресса. Он также выразил готовность активизировать консультации по вопросам, представляющим общий интерес, и укреплять "исторически дружественные отношения" между двумя странами.

Ранее лидеру КНДР поздравления адресовали президенты России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Туркмении и Таджикистана. ЦТАК проинформировало, что Ким Чен Ына также поздравили лидеры Индонезии, Уганды, Вьетнама, Бангладеш, Египта, Зимбабве, Ирана, Кубы, Китая, Лаоса, Мозамбика, Монголии, Никарагуа, Пакистана, Сейшел, Сенегала, Сингапура, Намибии и САР, а также временный президент Мали и лидер Палестины.