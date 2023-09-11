В Германии предложили Зеленскому пойти на компромисс с Россией
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется пойти на компромисс с Москвой из-за провала контрнаступления Вооруженных сил Украины, сообщила Neue Zürcher Zeitung депутат немецкого парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт.
По ее словам, президенты необходимо быть к этому готовым. Несмотря на все поставки оружия, линия фронта почти не сдвинулась с места, Киев не может победить военным путем. Именно по этому, по словам депутата, «необходим реализм и готовность к переговорам». Она также считает, что Берлину необходимо восстановить отношения с Россией. При этом антироссийские ограничительные меры наносят ущерб ФРГ.
Вагенкнехт указала, что экономика РФ в 2023 году выросла на 1,5 процента, в то время как экономика Германии падает.
«Это экономическая война против нашей страны, которую наше правительство ведет по слепоте и глупости», — заявила парламентарий.
Она подчеркнула, что федеральное правительство некомпетентно и самонадеянно.