По ее словам, президенты необходимо быть к этому готовым. Несмотря на все поставки оружия, линия фронта почти не сдвинулась с места, Киев не может победить военным путем. Именно по этому, по словам депутата, «необходим реализм и готовность к переговорам». Она также считает, что Берлину необходимо восстановить отношения с Россией. При этом антироссийские ограничительные меры наносят ущерб ФРГ.