Иран сможет направить размороженные $6 млрд только на гуманитарные нужды
Госдеп США заявил, что Минфин страны будет вести строгий надзор в отношении размороженных $6 млрд Ирана. Республика сможет направить средства только на гуманитарные нужды.
Об этом сообщает РИА Новости.
Также утверждается, что США смогут повторно заморозить средства, если посчитают это необходимым.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США достигли договорённости с Ираном об освобождении американцев в обмен на заключённых иранцев и денежные средства.