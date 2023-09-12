Иран сможет направить размороженные $6 млрд только на гуманитарные нужды

Госдеп США заявил, что Минфин страны будет вести строгий надзор в отношении размороженных $6 млрд Ирана. Республика сможет направить средства только на гуманитарные нужды.

Об этом сообщает РИА Новости.

Также утверждается, что США смогут повторно заморозить средства, если посчитают это необходимым.