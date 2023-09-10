В Черниговской области произошли взрывы

Взрывы произошли в Черниговской области Украины , в регионе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает издание "Страна".

Ранее тревога была объявлена в Сумской и Харьковской областях. В Сумской области сообщалось о серии взрывов. Власти традиционно объясняют их работой средств ПВО.