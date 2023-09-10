В Черниговской области произошли взрывы

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЕщёВ миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыВ Черниговской области произошли взрывыТАСС10 сентября, 23:40Взрывы произошли в Черниговской области Украины, в регионе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает издание "Страна".© globallookpress.comРанее тревога была объявлена в Сумской и Харьковской областях. В Сумской области сообщалось о серии взрывов. Власти традиционно объясняют их работой средств ПВО.В миреГлавные новостиБольше новостейТАСС: главные новостиРубиалес заявил о намерении уйти с поста президента федерации футбола ИспанииВ Подмосковье на территории киногородка произошел пожарМЧС предупредило москвичей о сильном тумане