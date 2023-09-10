СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЕщёВ миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыСМИ сообщили о взрывах в Сумской областиТАСС10 сентября, 22:20Взрывы произошли в Сумской области Украины после объявления там воздушной тревоги. Об этом сообщило издание "Зеркало недели", объяснив их работой средств ПВО.© globallookpress.comВ настоящее время режим воздушной тревоги действует в Сумской и Харьковской областях.В миреГлавные новостиБольше новостейТАСС: главные новостиРоссиянка Звонарева не смогла выиграть US Open в парном разрядеСМИ сообщили о взрывах в Сумской областиМедведев по итогам выборов пожелал успехов Собянину и Воробьеву