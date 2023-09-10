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СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Взрывы произошли в Сумской области Украины после объявления там воздушной тревоги. Об этом сообщило издание "Зеркало недели", объяснив их работой средств ПВО.

СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
© globallookpress.com

В настоящее время режим воздушной тревоги действует в Сумской и Харьковской областях.