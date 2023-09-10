Минск заявил о сохранении минимальных контактов с НАТО

Минск поддерживает минимальный уровень контактов с НАТО в надежде, что в будущем республика и члены альянса смогут вести политический диалог, но официального взаимодействия между сторонами нет, заявил в интервью СТВ помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко .

«Де-факто у нас поддерживаются минимального уровня контакты, чтобы минимизировать определенные негативные явления, чтобы сохранить каналы для разговора, чтобы сохранить ту позицию, с которой мы можем взаимодействовать в будущем, когда у нас что-то стабилизируется», — сказал он.

Ревенко напомнил, что с ноября 2021 года НАТО в одностороннем порядке прекратило отношения с республикой, но на альянсе и западных странах «свет клином не сошелся», так как у Белоруссии «друзья есть везде», с которыми хочется развивать сотрудничество. Так, Минск активно налаживает контакты в военной сфере с Индией, Ираном, Кубой и Африкой, уточнил представитель Минобороны Белоруссии.