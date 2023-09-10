Нетаньяху заявил об отсутствии убежищ для израильских паломников на Украине

"Израильские граждане, которые путешествуют на Украину, должны действовать ответственно относительно своих поездок в настоящее время. Святой [Бог] не всегда защищал нас как на украинской земле, так в других европейских землях", - заявил израильский премьер, слова которого распространила правительственная пресс-служба.



"Должно быть понимание, что в Государстве Израиль, когда на нас падают ракеты, граждане заходят в убежища и защита есть. Там же [на Украине] нет ни убежищ, ни защиты", - предупредил Нетаньяху.