В МВД Франции заявили о террористической угрозе в стране

Внутри Франции появилась угроза терактов, заявил глава МВД страны Жеральд Дарманен в эфире телеканала France 2.

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Он подчеркнул, что во Франции долго считали, что в стране не может произойти теракта, схожего с нападением на концертный зал «Батаклан» в 2015 году. Однако, по словам главы ведомства, в Афганистане, Африке и странах Леванта на данный момент восстанавливаются средства для создания угрозы.

«Мы перестраховываемся против возможной прогнозируемой угрозы, которая вновь возникает, поскольку по целому ряду причин американцы, французы снизили присутствие в Сахеле, Леванте, Афганистане», — пояснил министр.

В результате терактов в Париже в ноябре 2015 года погибли 130 человек, пострадали в общей сложности 350. Нападавшие устроили стрельбу в нескольких кафе и ресторанах Парижа, смертник подорвал себя на бульваре Вольтер.