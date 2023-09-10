Байден назвал единственную экзистенциальную угрозу человечеству

Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал на пресс-конференции, что глобальное потепление угрожает существованию человечества. Он добавил, что оно опасней, чем ядерная война. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам Байдена, глобальное потепление на 1,5 градуса в ближайшие 10 лет - это фактически единственная экзистенциальная угроза для человечества.

Президент уточнил, что основная опасность изменения климата в том, что что оно является необратимым процессом.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что все глобальные проблемы современности заслуживают повышенного внимания. Он добавил, что их не следует делить на более и менее важные.