СМИ рассказали о тайном ребенке Илона Маска

Бизнесмен Илон Маск является отцом десятерых детей, рассказал в своей книге журналист Уолтер Айзексон. Об этом пишет Business Insider.

Ранее считалось, что у Илона Маска девять биологических детей от разных женщин. Пятеро из них, двойняшки Гриффин и Ксавьер, тройняшки Дамиан, Саксон и Кай были рождены в браке с Джастин Уилсон, напомнил журналист.

Еще двоих родила бизнесмену топ-менеджер Neuralink Шивон Зилис.

Кроме того, от канадской певицы Граймс у него есть сын X Æ A-XII (произносится как Икс Эш Эй Твелв) и дочь Экзу Дарк Сайдерил.

По данным Айзексона, у Маска есть и десятый ребенок. Его зовут Техно Механикус. По неизвестным причинам, предприниматель и певица держат его рождение в тайне.