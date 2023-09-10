СМИ рассказали о тайном ребенке Илона Маска
Бизнесмен Илон Маск является отцом десятерых детей, рассказал в своей книге журналист Уолтер Айзексон. Об этом пишет Business Insider.
Ранее считалось, что у Илона Маска девять биологических детей от разных женщин. Пятеро из них, двойняшки Гриффин и Ксавьер, тройняшки Дамиан, Саксон и Кай были рождены в браке с Джастин Уилсон, напомнил журналист.
Еще двоих родила бизнесмену топ-менеджер Neuralink Шивон Зилис.
Кроме того, от канадской певицы Граймс у него есть сын X Æ A-XII (произносится как Икс Эш Эй Твелв) и дочь Экзу Дарк Сайдерил.
По данным Айзексона, у Маска есть и десятый ребенок. Его зовут Техно Механикус. По неизвестным причинам, предприниматель и певица держат его рождение в тайне.
Напомним, что Маск и Граймс начали встречаться в 2018 году. В 2021 году пара объявила о расставании.