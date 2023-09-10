Байден оценил итоги саммита G20

На саммите G20 в Дели было достигнуто «достаточное согласие» о «справедливом мире» на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

Байден выступил на пресс-конференции в Ханое, где дал свою оценку прошедшему в Индии форуму. По его словам, участники саммита пришли к «достаточному согласию» о том, что необходим «справедливый и устойчивый мир». Он должен быть основан на принципах Устава ООН и уважении суверенитета и территориальной целостности.

Ранее лидеры «двадцатки» приняли итоговую декларацию. В документе признается различие взглядов и оценок по ситуации на Украине. Также говорится о необходимости соблюдать международное право и важности мирного разрешения конфликтов.

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита, заявил, что государства глобального Юга заняли консолидированную позицию. Это не позволило Западу «украинизировать» повестку саммита.