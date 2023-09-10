Блинкен прокомментировал удары Украины по территории РФ

США не поощряют нанесение Украиной ударов по РФ и не позволяют использовать для этого свои вооружения, однако решения о том, как вести боевые действия, принимает Киев. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC, отвечая на вопрос о том, не ожидают ли США эскалации конфликта из-за ударов Украины по российской территории.