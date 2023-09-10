Украина получила первую партию ядерного топлива из США

Глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что национальная компания «Энергоатом» получила первую партию американского ядерного топлива, изготовленного американской компанией Westinghouse, передает РИА Новости.

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По его информации, «Энергоатом» впервые загрузил топливо для 440-х реакторов. Украина также подписала договоры о сотрудничестве со Словакией, Финляндией и Чехией, чтобы «заменить Россию в этом сегменте».

До этого, в мае, Галущенко заявлял, что Украина рассчитывает максимально наладить собственное производство ядерного топлива для АЭС, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка.