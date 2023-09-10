Шольц оценил итоги саммита G20

Канцлер Германии Олаф Шольц позитивно оценил итоги саммита G20 и его декларацию в контексте украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шольца, на саммите государства подтвердили приверженность территориальной целостности государств, «таких как Украина», и выразили «очень четкую позицию против применения ядерного оружия».

Он назвал это «хорошими результатами».

Канцлер отметил, что прошедший саммит показал, что «G20 имеет вес». Он также прокомментировал более мягкую по сравнению с прошлым годом формулировку итоговой декларации, затрагивающую Украину.

«Если бы было так, как хочет Россия, ничего из написанного не было бы сказано», - заявил Шольц.