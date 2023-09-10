Шольц оценил итоги саммита G20
Канцлер Германии Олаф Шольц позитивно оценил итоги саммита G20 и его декларацию в контексте украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Шольца, на саммите государства подтвердили приверженность территориальной целостности государств, «таких как Украина», и выразили «очень четкую позицию против применения ядерного оружия».
Он назвал это «хорошими результатами».
Канцлер отметил, что прошедший саммит показал, что «G20 имеет вес». Он также прокомментировал более мягкую по сравнению с прошлым годом формулировку итоговой декларации, затрагивающую Украину.
«Если бы было так, как хочет Россия, ничего из написанного не было бы сказано», - заявил Шольц.
Ранее на саммите G 20 в Дели приняли декларацию. В документе в контексте событий на Украине говорится, что все страны должны воздержаться от угроз или применения силы для приобретения территорий. Шерпа России Светлана Лукаш заявила, что «половина двадцатки» отказалась трактовать события в подаче Запада.