Макрон объяснил, почему обсуждение Украины не стало приоритетом на G20

Обсуждение украинского кризиса не стало приоритетом на G20, поскольку саммит был посвящен экономическим вопросам и глобальным вызовам. С таким разъяснением выступил президент Франции Эммануэль Макрон, передает «Интерфакс».

На пресс-конференции в Дели Макрона спросили, не считает ли он, что Запад потерпел поражение, поскольку в итоговом коммюнике саммита об Украине упоминалось нейтрально.

«Главная задача - обсуждение экономических вопросов, глобальных проблем», - ответил Макрон.

Французский лидер напомнил, что в G20 входят государства с разными взглядами на украинский кризис. По его словам, было бы неразумно блокировать принятие итоговой декларации только из-за отсутствия консенсуса по Украине.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны пытались «украинизировать» саммит G20 в Дели, однако потерпели неудачу.