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Эрдоган заявил о "неправильных шагах" Пашиняна в Карабахе

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал на пресс-конференции, что планирует в понедельник, 11 сентября, провести переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном о ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом пишут РИА «Новости».

Эрдоган заявил о "неправильных шагах" Пашиняна в Карабахе
© globallookpress.com

В субботу, 9 сентября, в непризнанной республике прошли президентские выборы. Их проведение раскритиковало МИД Азербайджана, а также официальные лица ряда западных стран.

Президент пояснил, что на переговорах намеревается предупредить Пашиняна о неприемлемости выборов в Карабахе для Анкары.

По его словам, «те [политические] шаги, которые здесь предпринимаются, особенно в Карабахе, - это неправильные шаги».

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Эрдоган отметил, что нельзя мириться с подобными действиями властей региона. Он добавил, что в ЕС также полагают их недопустимыми. Выборы в Карабахе принять невозможно, констатировал глава Турции.

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