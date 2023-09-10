Эрдоган заявил о "неправильных шагах" Пашиняна в Карабахе

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал на пресс-конференции, что планирует в понедельник, 11 сентября, провести переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном о ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом пишут РИА «Новости».

В субботу, 9 сентября, в непризнанной республике прошли президентские выборы. Их проведение раскритиковало МИД Азербайджана, а также официальные лица ряда западных стран.

Президент пояснил, что на переговорах намеревается предупредить Пашиняна о неприемлемости выборов в Карабахе для Анкары.

По его словам, «те [политические] шаги, которые здесь предпринимаются, особенно в Карабахе, - это неправильные шаги».