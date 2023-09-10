Эрдоган заявил о "неправильных шагах" Пашиняна в Карабахе
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал на пресс-конференции, что планирует в понедельник, 11 сентября, провести переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном о ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом пишут РИА «Новости».
В субботу, 9 сентября, в непризнанной республике прошли президентские выборы. Их проведение раскритиковало МИД Азербайджана, а также официальные лица ряда западных стран.
Президент пояснил, что на переговорах намеревается предупредить Пашиняна о неприемлемости выборов в Карабахе для Анкары.
По его словам, «те [политические] шаги, которые здесь предпринимаются, особенно в Карабахе, - это неправильные шаги».
Эрдоган отметил, что нельзя мириться с подобными действиями властей региона. Он добавил, что в ЕС также полагают их недопустимыми. Выборы в Карабахе принять невозможно, констатировал глава Турции.