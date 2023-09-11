Пограничная служба Польши заявила об обстреле из рогаток со стороны Белоруссии

Пограничная служба Польши утверждает, что в субботу ее патруль в районе города Дубиче-Церкевне подвергся атаке со стороны Белоруссии. Якобы люди в белорусской форме, скрывая лица под масками, стреляли из рогаток и бросали камни в польских пограничников. Об этом пишет Newsweek. Как отмечается в заявлении ведомства, группа из семи человек якобы была вооружена рогатками и использовала фонарики для ослепления военнослужащих. При этом нападавшие оставались на белорусской территории, не пересекая границу, следует из текста. Ранее генеральное командование Вооруженных сил Польши сообщило о размещении снайперов на границе с соседней Белоруссией. До этого белорусские пограничники сообщали, что польский военный вертолет Ми-24 нарушил государственную границу страны на один километр. Согласно данным погранкомитета, нарушение было замечено в Берестовицком районе Гродненской области. Позже Варшава отвергла обвинения, заявив, что польский вертолет не нарушал воздушное пространство Белоруссии.