В Грузии потребовали импичмента премьера из-за скандала с самолетом

Премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили грозит импичмент из-за предполагаемого использования правительственного самолета в личных целях. Акт недоверия планирует оппозиция. Параллельно правящая партия ведёт процедуру импичмента президенту Саломе Зурабашвили, сообщает ТАСС.

Процедуру недоверия решила запустить оппозиционная парламентская партия «Лело для Грузии».

Член политсовета партии Леван Самушия заявил, что решение принято «в связи с возможным преступлением, совершенным премьер-министром Гарибашвили».

Ранее выяснилось, что премьер-министр ездил в США вместе с сыном, который поступил в Пенсильванский университет. В правительстве объяснили, что для частного визита в Америку он воспользовался чартерным рейсом.

Однако оппозиционный телеканал «ТВ Пирвели» сообщил, что премьер-министр путешествовал в США 19 августа на правительственном самолете.

Это не первый планируемый импичмент в отношении высших лиц Грузии. Параллельно правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» ведет процедуру импичмента президента страны Саломе Зурабишвили.

Ее обвиняют в нанесении официальных визитов в европейские страны без одобрения правительства, что противоречит конституции.