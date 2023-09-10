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В Грузии потребовали импичмента премьера из-за скандала с самолетом

Премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили грозит импичмент из-за предполагаемого использования правительственного самолета в личных целях. Акт недоверия планирует оппозиция. Параллельно правящая партия ведёт процедуру импичмента президенту Саломе Зурабашвили, сообщает ТАСС.

В Грузии потребовали импичмента премьера из-за скандала с самолетом
© globallookpress.com

Процедуру недоверия решила запустить оппозиционная парламентская партия «Лело для Грузии».

Член политсовета партии Леван Самушия заявил, что решение принято «в связи с возможным преступлением, совершенным премьер-министром Гарибашвили».

Ранее выяснилось, что премьер-министр ездил в США вместе с сыном, который поступил в Пенсильванский университет. В правительстве объяснили, что для частного визита в Америку он воспользовался чартерным рейсом.

Однако оппозиционный телеканал «ТВ Пирвели» сообщил, что премьер-министр путешествовал в США 19 августа на правительственном самолете.

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Это не первый планируемый импичмент в отношении высших лиц Грузии. Параллельно правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» ведет процедуру импичмента президента страны Саломе Зурабишвили.

Ее обвиняют в нанесении официальных визитов в европейские страны без одобрения правительства, что противоречит конституции.

Для начала импичмента 50 депутатов из 150 должны обратиться в Конституционный суд Грузии. Если он решит, что чиновник нарушил закон, парламент должен рассмотреть постановление о процедуре недоверия. Чиновник покинет пост, если недоверие выкажет большинство депутатов.

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