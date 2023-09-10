Макрон отказался признать власть мятежников в Нигере
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не признает власть мятежников в Нигере. Об этом пишет РИА «Новости».
Макрон уточнил, что войска Франции были размещены на территории Нигера по просьбе прежних властей республики.
Президент отметил, что Париж требует восстановить конституционный порядок и освободить свергнутого президента Мохамеда Базума.
По его словам, Франция не признает заявления мятежников легитимными.
Французские войска, заметил Макрон, будут выведены из страны только по просьбе Базума.
Напомним, что военный переворот в Нигере произошел в конце июля 2023 года. Мятежники задержали президента, его семью, а также ряд ключевых министров.
Западные страны, а также ЭКОВАС осудили действия мятежников, призвали восстановить конституционный порядок в республике.
Военные власти Нигера, в свою очередь, потребовали вывести из страны войска Франции и США, дислоцированные на военных базах.