Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не признает власть мятежников в Нигере. Об этом пишет РИА «Новости».

Макрон уточнил, что войска Франции были размещены на территории Нигера по просьбе прежних властей республики.

Президент отметил, что Париж требует восстановить конституционный порядок и освободить свергнутого президента Мохамеда Базума.

По его словам, Франция не признает заявления мятежников легитимными.

Французские войска, заметил Макрон, будут выведены из страны только по просьбе Базума.

Напомним, что военный переворот в Нигере произошел в конце июля 2023 года. Мятежники задержали президента, его семью, а также ряд ключевых министров.

Западные страны, а также ЭКОВАС осудили действия мятежников, призвали восстановить конституционный порядок в республике.