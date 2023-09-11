В Еврокомиссии разъяснили правила ввоза личных вещей в ЕС из России

В Еврокомиссии (ЕК) разъяснили правила ввоза личных вещей в Евросоюз (ЕС) из России, отметив, что решение о конфискации принимают сами государства. Об этом сообщает РИА Новости.

В ЕК добавили, что их рекомендации не носят обязательный характер. Более того, европейские страны могут и вовсе не конфисковывать личные вещи российских туристов, въезжающих в ЕС. К ним относится, к примеру, одежда.