В Грузии потребовали импичмента премьера из-за скандала с самолетом

Оппозиционная парламентская партия "Лело для Грузии" планирует запустить процедуру импичмента премьер-министра республики Ираклия Гарибашвили, так как он якобы использовал правительственный самолет в личных целях. Об этом сообщил на брифинге член политсовета партии Леван Самушия.

"Партия "Лело" приняла решение начать процедуру импичмента в связи с возможным преступлением, совершенным премьер-министром Гарибашвили", - сказал он.

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Ранее в социальных сетях появилась фотография, на которой изображен Гарибашвили, утверждалось, что он находится в США. Позже департамент стратегических коммуникаций правительства Грузии подтвердил эту информацию, отметив, что глава кабинета в США находился вместе с сыном, который поступил в Пенсильванский университет. В департаменте подчеркнули, что для частного визита в США он воспользовался чартерным рейсом.

Информация о чартерном рейсе вызвала ажиотаж в грузинском обществе. Многие полагают, что зарплата главы правительства республики не позволяет ему нанять частный самолет. Грузинский оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели" в субботу сообщал, что премьер-министр путешествовал в США на правительственном самолете. Рейс состоялся 19 августа.

Для начала процедуры импичмента члена правительства 50 депутатов из 150 должны обратиться в Конституционный суд Грузии. Если он в течение месяца установит, что чиновник нарушил закон, парламент в течение двух недель должен рассмотреть постановление об импичменте. Член правительства будет считаться освобожденным с должности, если за это проголосует большинство из 150 депутатов.