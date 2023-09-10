МИД Румынии выразил протест российскому дипломату из-за дрона
МИД Румынии срочно вызвал советника-посланника России в Бухаресте Елену Колпину. Дипломату был выражен протест в связи с нарушением воздушного пространства страны дроном, похожим на применяемые российскими военными. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД республики.
В МИД Румынии пояснили, что госсекретарь по стратегическим проблемам Юлиан Фота передал российскому дипломату протест румынской стороны в связи с инцидентом.
Фота потребовал от Москвы «прекратить атаки против украинского населения и инфраструктуры, в том числе те, которые угрожают любым образом безопасности румынских граждан в регионе», уточнили в пресс-службе.
Ранее пресс-служба Минобороны Румынии сообщила об обнаружении новых обломков дрона в районе Плауру уезда Тулча на границе с Украиной.
В ведомстве подчеркнули, что фрагменты принадлежали дрону, аналогичному тем, что применяют на линии противостояния российские военные.