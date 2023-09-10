В Марокко погибли более 2 тысяч человек вследствие сильнейшего за последние годы землетрясения. Новые данные о жертвах опубликовало МВД страны, передает Maghreb Arab Press.

«В результате землетрясения, произошедшего в нескольких провинциях и префектурах Королевства в пятницу вечером, 2012 человек погибли и 2059 получили ранения, в том числе 1404 человека находятся в критическом состоянии», - сказано в заявлении ведомства.

Отмечается, что власти мобилизуют все необходимые ресурсы «для реагирования на последствия этой печальной трагедии».

Агентство Reuters передает, что многие жители провели ночь под открытым небом в горах Высокого Атласа. В стране объявлен траур. В деревнях и городах все еще ищут выживших под разрушившимися домами.