Более 2 тыс. человек погибли в результате землетрясения в Марокко
В Марокко погибли более 2 тысяч человек вследствие сильнейшего за последние годы землетрясения. Новые данные о жертвах опубликовало МВД страны, передает Maghreb Arab Press.
«В результате землетрясения, произошедшего в нескольких провинциях и префектурах Королевства в пятницу вечером, 2012 человек погибли и 2059 получили ранения, в том числе 1404 человека находятся в критическом состоянии», - сказано в заявлении ведомства.
Отмечается, что власти мобилизуют все необходимые ресурсы «для реагирования на последствия этой печальной трагедии».
Агентство Reuters передает, что многие жители провели ночь под открытым небом в горах Высокого Атласа. В стране объявлен траур. В деревнях и городах все еще ищут выживших под разрушившимися домами.
Разрушительное землетрясение в Марокко произошло в пятницу после 11 вечера. Эпицентр находился в горах Высокого Атласа. Национальный геофизический институт Марокко оценил магнитуду в 7,2. Очаг располагался в 77 км к юго-западу от Марракеша с миллионным населением.