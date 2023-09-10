Мятежники Нигера обвинили Францию в готовящейся интервенции

Франция развертывает вооруженные силы вокруг Нигера для последующей интервенции. Об этом мятежные власти страны заявили на национальном телевидении, сообщает ТАСС.

«Франция продолжает развертывать свои силы в нескольких странах Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в рамках подготовки к агрессии против Нигера», - говорится в заявлении мятежников.

Отмечается, что Париж рассматривает агрессию, взаимодействуя с ECOWAS. Французский воинский контингент размещается в Кот-д'Ивуаре, Сенегале, Бенине и других странах организации.