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Мятежники Нигера обвинили Францию в готовящейся интервенции

Франция развертывает вооруженные силы вокруг Нигера для последующей интервенции. Об этом мятежные власти страны заявили на национальном телевидении, сообщает ТАСС.

Мятежники Нигера обвинили Францию в готовящейся интервенции
© globallookpress.com

«Франция продолжает развертывать свои силы в нескольких странах Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в рамках подготовки к агрессии против Нигера», - говорится в заявлении мятежников.

Отмечается, что Париж рассматривает агрессию, взаимодействуя с ECOWAS. Французский воинский контингент размещается в Кот-д'Ивуаре, Сенегале, Бенине и других странах организации.

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Ранее в ECOWAS заявили, что не видят условий для соглашения с Нигером.

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