Байден досрочно завершил участие в саммите G20

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отбыл во Вьетнам, пишет агентство Press Trust of India в соцсети X (бывший Twitter).

В агентстве пояснили, что Байден не посчитал нужным остаться на третью сессию саммита «Большой двадцатки» (G20) под названием «One future» (Одно будущее).

К публикации Press Trust of India приложило фотографии посадки главы США в самолет.

Напомним, что в Индии проходит саммит G20. На встречу не прибыли президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Делегации РФ и Китая возглавили министры иностранных дел.

В первый день встречи лидеры делегаций обсудили политические, экономические и гуманитарные вопросы.