The Guardian: победа России на Украине приведет НАТО к развалу

В случае успеха президента России Владимира Путина на Украине НАТО может столкнутся с серьезными последствиями. При таком развитии событий Североатлантический альянс ждет развал. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Победа Путина на Украине приведет НАТО к смерти», — говорится в материале газеты.

Там добавили, что успех России также серьезно скажется и на состоянии Европейского союза. По мнению автора, Москва уже могла бы одержать победу в конфликте, если бы НАТО не предоставляло вооружение ВСУ.

В связи с этим альянс вынужден оказывать Киеву военную поддержку. Отказ в ней может привести к потере доверия к НАТО в целом, заключили в газете.