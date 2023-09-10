The Guardian: победа России на Украине приведет НАТО к развалу
В случае успеха президента России Владимира Путина на Украине НАТО может столкнутся с серьезными последствиями. При таком развитии событий Североатлантический альянс ждет развал. Об этом пишет британская газета The Guardian.
«Победа Путина на Украине приведет НАТО к смерти», — говорится в материале газеты.
Там добавили, что успех России также серьезно скажется и на состоянии Европейского союза. По мнению автора, Москва уже могла бы одержать победу в конфликте, если бы НАТО не предоставляло вооружение ВСУ.
В связи с этим альянс вынужден оказывать Киеву военную поддержку. Отказ в ней может привести к потере доверия к НАТО в целом, заключили в газете.
Ранее американские СМИ спрогнозировали развал НАТО к 2025 году из-за конфликта на Украине. Это будет иметь серьезные последствия для международных отношений. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг признался, что победа России представляет больший риск для альянса, чем помощь Украине, передает RT.