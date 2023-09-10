«Члены G20 соглашаются называть вторжение России на Украину «войной на Украине» вместо «войны против Украины» в знак капитуляции перед Путиным, которого там даже не было», — пишет Дэвис.

Он добавил, что страны Запада фактически признали российскую позицию, согласно которой Украина не является самостоятельным государством, а власти страны не являются легитимными из-за государственного переворота в 2014 году.

До этого немецкая газета Zeit писала, что отсутствие в итоговой декларации саммита G20 в Индии осуждения России не позволило Германии реализовать планы по изоляции России. По словам автора публикации, еще год назад подобный документ считался «пощечиной» Москве.