Россиянам запретили въезжать в ЕС с личными смартфонами и автомобилями

В Еврокомиссии подтвердили запрет гражданам России на въезд в страны Евросоюза с личными смартфонами, автомобилями и косметическими средствами. Об этом пишет РБК, ссылаясь на разъяснения Еврокомиссии.

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Отмечается, что под запрет попадают легковые автомобили и прочие транспортные средства, предназначенные для перевозки менее десяти человек. При этом неважно, используются ли они для частных или коммерческих перевозок. Под запретом также оказались прицепы и полуприцепы.

Кроме того, россиянам запрещено перевозить с собой личные вещи, например, ноутбук, смартфон, драгоценности и даже шампунь. Ввоз этих вещей может расцениваться как запрещенный импорт.