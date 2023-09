Си Цзиньпин призвал к экономическому возрождению Северо-Восточного Китая

Судя по материалам симпозиума, особое внимание будет уделяться развитию таких предприятий, как оборонная и энергетическая корпорация "Ичжун" (China First Heavy Industries, CFHI), автомобильный концерн FAW (China First Automobile Group Co., Ltd), высокотехнологичное предприятию по производству мобильных телефонов и смарт-терминалов Antian Technology Group Co., Ltd, а также зерновому производству в трех провинциях Северо-Восточного Китая и автономном районе Внутренняя Монголия.