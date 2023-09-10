Okaz: пробуждение стран Африки нанесёт сокрушительный удар по Европе
Пробуждение стран Африки, которые выступают за победу России, нанесёт «смертельный удар по Европе». Об этом сообщает саудовская газета Okaz.
«Если оно (африканское восстание. — RT) продолжится и расширится, это нанесёт смертельный удар по Европе», — говорится в статье.
Также, по словам автора, освободительные движения, наблюдавшиеся в Африке в последние годы, неизбежно приведут к ликвидации последних очагов французского и европейского колониализма на континенте.
Ранее первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT заявил, что Европа всю жизнь только высасывала соки из Африки.
Также сообщалось, что Россия начала проведение практической работы по реализации безвозмездных поставок зерна в шесть африканских стран.