Между республиканцами в Соединенных Штатах начинается раскол из-за вопроса по финансированию Украины, говорится в материале издания The Washington Post.

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«Это создает рискованную битву между республиканцами осенью, когда республиканец Митч Макконнелл выражает поддержку Республиканской партии в Сенате за добавление запроса американского лидера Джо Байдена на экстренное финансирование Незалежной в размере 40 млрд долларов», — подчеркивается в статье.

По словам автора, глава Белого дома своим запросом о дополнительных 24 млрд долларов помощи киевскому режиму нанес удар по Республиканской партии. Как известно, эта партия присоединилась к бывшему президенту Америки Дональду Трампу, так как считает, что Украина не стоит столько денег для борьбы с Россией.

При этом на внутренние проблемы Штатов Байден запросил у Конгресса лишь 16 млрд долларов.

Член палаты представителей США Уоррен Дэвидсон проинформировал, что конгрессмены-республиканцы потребовали, чтобы глава Вашингтона отозвал свой запрос о новой финансовой помощи Украине на 24 млрд долларов. Дэвидсон подчеркнул, что американцы устали спонсировать украинский конфликт.