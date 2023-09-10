Моди подарил Лаврову шарф с символами G20

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову шарф с символикой G20. Об этом сообщает РИА Новости.

«Шарф бежевого цвета, сделанный из ткани хади», — уточнили в сообщении.

В публикации отметили, что шарф украшен символами, специально разработанными для председательства Индии в G20.

Встреча Лаврова и Моди состоялась в мемориальном комплексе Радж-Гхат. Первый мемориал в нем посвящен Махатме Ганди — лидеру индийского национально-освободительного движения.

Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. Кроме глав стран «двадцатки» приглашение на него получили руководители еще девяти государств. В их числе: Бангладеш, Египет, Испания ОАЭ и другие.