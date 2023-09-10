В Индии раскрыли количество часов для согласования декларации G20

Шерпа Индии в «Большой двадцатке» (G20) Амитабх Кант рассказал, сколько времени понадобилось странам для согласования совместной декларации лидеров государств, принятой на саммите в Нью-Дели. Об этом он высказался в беседе с телеканалом NDTV.

Кант раскрыл количество часов для согласования декларации G20 и уточнил, что этот процесс занял почти 200 часов. По его словам, пункт об Украине «сломался», в результате чего страны обсуждали его в течение девяти месяцев.

Дипломат рассказал, что на одной из встреч записал 15 основных принципов, которые страны должны соблюдать. После этого шерпы поделились своим мнением. В процессе согласования были эффективными двусторонние встречи с каждым государством.

«Важно было провести красные линии для каждой страны», — отметил Кант.

Шерпа Индии также отметил сотрудничество с коллегами из Бразилии, Индонезии и Южной Африки.

«Наша озабоченность заключалась в том, что вопросы развития гораздо важнее вопросов войны... Наконец, мы провели переговоры со странами G7, затем с Россией и Китаем. Только вчера вечером мы представили окончательный проект», — заключил он.

Ранее шерпа России в G20 Светлана Лукаш назвала саммит в Нью-Дели одним из самых сложных в истории G20.