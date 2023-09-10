Водителя Байдена отстранили в Дели за подвоз частного клиента

"Водитель довез его [до отеля], служба охраны которого остановила автомобиль, увидев многочисленные стикеры, указывающие на его принадлежность отелю Маурья и конвою Байдена. Службы безопасности получили уведомление об этом и были вынуждены вмешаться, не дав автомобилю въехать в отель. Сотрудники разведывательных служб опросили водителя и его пассажира, первый заявил, что не знал, что протокол запрещает такие поездки, и признался, что совершил ошибку, подрабатывая в служебное время", - заявил собеседник газеты.