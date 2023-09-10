В Индии раскритиковали «болливудскую» организацию саммита G20

Индийские политики и активисты оказались недовольны организацией встречи глав государств — членов «Большой двадцатки» (G20) на саммите в Нью-Дели, назвав церемонию приветствия гостей «болливудской». Об этом сообщила местная газета Telegraph.

В материале указано, что многие пользователи социальных сетей жестко раскритиковали организаторов мероприятия. В частности, они указали на неподобающий прием иностранных делегатов в столичном аэропорту.

По данным издания, некоторые посчитали неудачным выбор песен и танцевальных номеров. Молодые женщины выступали под карнатический (индийская классическая музыка — «Газета.Ru») ремикс западных хитов, что жители республики назвали неприемлемым.

«Были подняты вопросы по поводу осведомленности правительства [премьер-министра] Нарендры Моди об индийской культуре», — говорится в статье.