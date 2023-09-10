Член палаты представителей от штата Мичиган Джон Джеймс заявил, что Россия и Китай выдавливают США с глобального Юга. Об этом он высказался в беседе с Fox Business, опубликованном на YouTube.

Джеймс обвинил Россию и Китай в выдавливании США с глобального Юга и подчеркнул, что в это же время американский президент Джо Байден делает страну слабее на мировой арене «каждый раз, когда выезжает за границу». По его мнению, лидер страны вместе со свитой прилетел на саммит «Большой двадцатки» (G20) на лайнерах, чтобы прочитать Индии и глобальному Югу лекции об изменении климата.

Конгрессмен добавил, что Россия и Китай «буквально кушают ланч» США в регионе. Однако страны Запада стремятся расположить к себе глобальный Юг и продолжают вести внешнюю политику, основанную на нравоучениях.