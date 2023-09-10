Британия передала Украине четыре эхолота

Гидрографическая служба Великобритании передала Украине четыре эхолота стоимостью 1,6 миллиона фунтов, пишет РИА Новости со ссылкой на британское министерство обороны.

Как указали в пресс-службе, оборудование поможет Украине поддерживать безопасную морскую навигацию и коммерческое судоходство. Киев получил два однолучевых и два многолучевых эхолота. Специалисты используют их для гидрографических исследований.

«Данные можно обработать, использовать для создания и обновления мореходных карт», — подчеркивается в пресс-релизе.