Британия передала Украине четыре эхолота

Гидрографическая служба Великобритании передала Украине четыре эхолота стоимостью 1,6 миллиона фунтов, пишет РИА Новости со ссылкой на британское министерство обороны.
Как указали в пресс-службе, оборудование поможет Украине поддерживать безопасную морскую навигацию и коммерческое судоходство. Киев получил два однолучевых и два многолучевых эхолота. Специалисты используют их для гидрографических исследований.
«Данные можно обработать, использовать для создания и обновления мореходных карт», — подчеркивается в пресс-релизе.
Ранее стало известно, что Великобритания готовится к отправке на Украину ракет большой дальности. Британский чиновник сообщил, что окончательного решения принято не было.
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