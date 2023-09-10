На Украине сообщили о новых взрывах в Киеве

В Киеве произошли новые взрывы, об этом заявило украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

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«Киев, местные паблики сообщают о громких взрывах в области», — говорится в сообщении.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской области с 00:01 до 03:09 действовала воздушная тревога. В настоящее время прошел отбой тревоги по всем регионам.

Ночью 10 сентября в Киеве произошли взрывы, информацию подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, работали системы противовоздушной обороны. Обломки упали в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах.